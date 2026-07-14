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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் நிம்மதி ஏற்படும். சுற்றத்தினர் வருகை இருக்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே அன்பு கூடும். பிள்ளைகள் மூலம் மனமகிழ்ச்சி ஏற்படும். குடும்ப வருமானம் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உறவினர்கள் - நண்பர்கள் மூலம் ஆதாயம் பெறுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (14.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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