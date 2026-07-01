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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.07.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உஷ்ணம் சம்பந்தமான நோய் உண்டாகலாம். அடுத்தவரை பார்த்து எதையும் செய்ய தோன்றலாம். அதனை விட்டு விடுவது நல்லது. எண்ணிய காரியம் கை கூடும். வீண் அலைச்சல் குறையும் சிக்கலான பிரச்சனைகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (11.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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