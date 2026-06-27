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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி - கன்னி

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் சுமூகமான நிலை காணப் படும். ஆனாலும் மனதில் குடும்பம் தொடர்பான கவலை, பிள்ளைகள் பற்றிய கவலை இருந்து வரும். கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் அனுசரித்து செல்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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