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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம் - சிம்மம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புதிய முயற்சிகளில் தாமதமான நிலை காணப்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் வீண் அலைச்சல் காரியங்களில் இழுபறி என்ற நிலையை காண்பீர்கள். பேச்சை குறைத்து செயலில் ஈடுபடுவது நன்மையை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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