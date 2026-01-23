weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
உங்கள் பேச்சு வன்மையின் மூலம் காரியசித்தி உண்டாகும். வங்கியிடமிருந்து கடன் பெற்றுத் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் கடின உழைப்பை மேற்கொள்வீர்கள்.

வியாபாரிகளுக்கு பல வகையிலும் பணவரவு கிடைக்கும்.

விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் லாபம் உயரும்.

அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நலனில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்துவீர்கள்.

கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளைத் தயாரிப்பதில் ஆர்வம் செலுத்துவீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவரிடம் அன்பும் பாசமும் கூடும். மாணவர்கள் விரும்பிய துறையில் படித்து முன்னேற்றமடைவர்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

