வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

வருமானம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும். உங்களின் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். வெளிவட்டாரத்தில் நல்ல பெயரெடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடினமாக உழைத்து முன்னேறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கடன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளைத் தட்டிக் கொடுத்து வேலை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பெருமை உண்டாகும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிறையும். மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
