5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

News image
Gold price falls by Rs 1,464 in one day
Updated On :7 மார்ச் 2026, 4:31 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 உயர்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை அதிகபட்சமாக கடந்த மார்ச் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 1,26,200-க்கு விற்பனை ஆனது. பின்னர் படிப்படியாகக் குறைந்த நிலையில் இன்று தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

இந்த வாரத்தில் கடந்த 5 நாள்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 6,520 குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய நிலவரம்

சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 உயர்ந்து ரூ. 1,20,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கிராமுக்கு ரூ. 90 அதிகரித்து ரூ. 15,050-க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலையில் இன்று(மார்ச் 7) மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை அதிகபட்சமாக கடந்த மார்ச் 1 ஆம் தேதி ஒரு கிராம் ரூ. 325 க்கு விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது.

