5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை அதிகபட்சமாக கடந்த மார்ச் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 1,26,200-க்கு விற்பனை ஆனது. பின்னர் படிப்படியாகக் குறைந்த நிலையில் இன்று தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது.
இந்த வாரத்தில் கடந்த 5 நாள்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 6,520 குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்றைய நிலவரம்
சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 உயர்ந்து ரூ. 1,20,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கிராமுக்கு ரூ. 90 அதிகரித்து ரூ. 15,050-க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று(மார்ச் 7) மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை அதிகபட்சமாக கடந்த மார்ச் 1 ஆம் தேதி ஒரு கிராம் ரூ. 325 க்கு விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது.
