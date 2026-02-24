வணிகம்

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைவு! தங்கம் விலை உயர்வு!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம் பற்றி...
Gold prices
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்PTI
Updated on
1 min read

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த வார இறுதியில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 1,17,440 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 உயர்ந்து ரூ. 1,18,880-க்கு விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 119,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமின் விலை ரூ. 16,243.

இதனிடையே வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து, ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Silver price down by Rs. 10,000 per kg! Gold price up!

Gold prices
நல்லகண்ணு உடல்நிலை தொடர் பின்னடைவு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Gold Price
Silver
தங்கம் விலை
Gold and silver

Related Stories

No stories found.