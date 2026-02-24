வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைவு! தங்கம் விலை உயர்வு!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த வார இறுதியில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 1,17,440 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 உயர்ந்து ரூ. 1,18,880-க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 119,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமின் விலை ரூ. 16,243.
இதனிடையே வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து, ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.