வார பலன்கள் - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :13 மார்ச் 2026, 8:06 am
உங்கள் காரியங்களில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். மனதில் புதிய தெளிவுடன் காணப்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழலை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விவசாயிகள் குறுகியகால பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் நற்பெயரெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய நுட்பங்களைக் கற்றுத்தேர்வீர்கள். பெண்கள் ஆலயங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் மகிழ்ச்சியுடன்
ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
