வார பலன்கள் - தனுசு

அனைத்துக் காரியங்களிலும் புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் நல்ல முறையில் பேசிப் பழகுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் செலவு செய்யும் நேரத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
விவசாயிகள் கால்நடைகள் வாங்கி, அதனால் வருமானத்தையும் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளைத் தேடி புதிய பொறுப்புகள் வரும்.
கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் மழலைப் பாக்கியம் உண்டாகும்.
மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவுடன் தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
