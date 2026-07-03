வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - தனுசு

நயமாகப் பேசி புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் குதூகலம் பூத்துக்குலுங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வீண்வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து வேலையில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் சிரமம் அதிகரிக்கும். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்வகைகளைப் பயிரிட்டு பலனடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் உட்கட்சி பூசலில் இருந்து ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறுசிறு வாய்ப்புகளால் மீண்டு வருவீர்கள். பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும். மாணவர்கள் சிறப்பாகப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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