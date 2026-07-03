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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:52 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

கடுமையாக உழைத்துப் பணியாற்றுவீர்கள். உங்கள் கனவுகளும் திட்டங்களும் பலிதமாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் பாராமுகத்தைக் கண்டுகொள்ளமாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் வங்கிக் கடன் பெற்று வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரம் மூலம் உபரி வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் சுறுசுறுப்பாக காரியமாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பொருளாதாரம் உயரக் காண்பீர்கள். பெண்கள் அவசியமான பயணங்களைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டில் முதல்

தரமாக விளங்குவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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