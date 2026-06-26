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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:14 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

சுபகாரியங்கள் தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக அமையும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக அமையும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இருந்து கடன்கள் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் வியாபார அபிவிருத்திக்கான முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தால் உபரி வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு பல விஷயங்கள் சாதகமாக அமையும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள்.

பெண்கள் சுபநிகழ்ச்சிகளை நல்லபடியாக நடத்தி முடிப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 19, 20, 21.

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