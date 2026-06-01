ஜூன் மாத எண்கணித பலன்கள் – 2

2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
மனசாட்சிக்கும் வாக்கிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இரண்டாம் எண் அன்பர்களே இந்த மாதம் எதிர்ப்புகள் விலகும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும். பல வகையான யோகங்கள் ஏற்படும். உடல் நோய்கள் நீங்கி ஆரோக்கியம் உண்டாகும். தேங்கி கிடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் வேகம் பெறும்.
தொழில், வியாபாரம் முன்னேற்றமாக காணப்படும். தொழில் தொடர்பான காரியங்கள் வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் நன்மை தீமை பற்றிய கவலைப்படாமல் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை திறம்பட செய்வார்கள். குடும்பத்தில் திருமணம் தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக பலன் தரும்.
குடும்பத்தில் இருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் மறையும். உங்களது வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். சொத்துக்கள் வாங்குவதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். பெண்களுக்கு கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும்.
கலைத்துறையினருக்கு மன குழப்பம் நீங்கும். அரசியல்வாதிகள் பிறருடன் பழகும் போது நிதானம் தேவை. மாணவர்களுக்கு: கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான நிலை காணப்படும். திறமையாக செயல்பட்டு பாராட்டு பெறுவீர்கள்.
பரிகாரம்: தினமும் ஆதிபராசக்தியை 11 முறை வலம் வர தொழில் மாற்றம் ஏற்படும். நிம்மதி கிடைக்கும்.