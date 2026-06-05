வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - கன்னி

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உங்கள் செயல்களைத் திருத்தமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளைத் திறம்படச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகளிடையே கொடுக்கல், வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும். விவசாயிகளுக்கு அனைத்து விவசாயப் பணிகளும் சுமுகமாக முடியும்.
அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் கெüரவம் பாதிக்கப்படாது. கலைத்துறையினர் உற்சாகமான மனநிலையில் பணியாற்றுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளை இரட்டிப்பாக்கிக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 11.