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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 6:11 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

சமுதாயத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் அமையும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைக் குறித்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை வசூலிப்பீர்கள். விவசாயிகள் எடுக்கும் முயற்சிகள் யாவும் வெற்றி பெறும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்கு தகவல் அனுப்பும் பொழுது எச்சரிக்கையாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.

பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்கால சிந்தனையுடன் செயல்படுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 12, 13, 14.

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