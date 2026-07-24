வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - துலாம்

உங்கள் பலம் மற்றும் பலவீனத்தை அறிந்துகொள்வீர்கள். உங்களை வாட்டி வதைத்த பிரச்னைகள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளால் சில மனச்சங்கடங்களுக்கு ஆளாவீர்கள். வியாபாரிகள் அதிக செலவு செய்து கடையை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் நல்லபடியாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் அமைதியாகக் கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பிறரிடம் ஒப்பந்தம் செய்யும் நேரத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகப் பெரியோரைச் சந்தித்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு வெளிநாட்டுக் கனவு பலிதமாகும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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