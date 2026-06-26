வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கடகம்

நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் மேம்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணவரவில் எந்தத் தடையும் ஏற்படாது. வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு செயல்பாடுகளில் இருந்த தடுமாற்றம் குறையும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் உயர்ந்தோரின் ஆலோசனை புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் போட்டிகளுக்காக கடினமான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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