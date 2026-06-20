வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - கடகம்

உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தற்பெருமை பேசுவதைக் குறைத்துக் கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இதுவரையில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறையும். வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக் கடன் கிடைக்கும். விவசாயிகள் மகசூல் அதிகரித்து, நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் நிலைமைகளைப் புரிந்து கொண்டு கடமையாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் ஆர்வத்தைக் கூட்டிக் கொண்டு உழைப்பீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் நற்பெயரெடுப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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