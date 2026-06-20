Dinamani
மகாராஷ்டிரத்தில் கோயில் மண்டபம் இடிந்து 3 பேர் பலி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்!சட்டப்பேரவை நேரலை இனி தொடரும்! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துதிருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்கையில் அமர்ந்து ரீல்ஸ்! வைரலாகும் விடியோஇன்று ஜூன்20 தங்கம் வாங்கலாமா? நேற்று குறைந்த விலை இன்று என்னவானது? அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்திநீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image

வார பலன்கள்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:43 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தற்பெருமை பேசுவதைக் குறைத்துக் கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இதுவரையில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறையும். வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக் கடன் கிடைக்கும். விவசாயிகள் மகசூல் அதிகரித்து, நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் நிலைமைகளைப் புரிந்து கொண்டு கடமையாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் ஆர்வத்தைக் கூட்டிக் கொண்டு உழைப்பீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் நற்பெயரெடுப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - கடகம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - கடகம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - கடகம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - கடகம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - கடகம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - கடகம்

வார பலன்கள் (மே 22 - 28) - கடகம்

வார பலன்கள் (மே 22 - 28) - கடகம்

விடியோக்கள்

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK