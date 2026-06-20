திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது ஐயுஎம்எல்!

திமுக கூட்டணியில் இருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (ஐயுஎம்எல்) விலகுவதாக கட்சியின் தலைவர் காதர் மொகிதீன் அறிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட 2 தொகுதிகளிலும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தேர்தலுக்குப் பின், தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்துள்ளது.
ஐயுஎம்எல் பாபநாசம் எம்எல்ஏ ஷாஜகான், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அதேபோல சட்டப்பேரவை அலுவல் ஆய்வுக் குழுவில், வாணியம்பாடி எம்எல்ஏவும் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவருமான எஸ்.எஸ்.பி. சையத் பாரூக் பாஷா இடம்பெற்றார்.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற கட்சியின் மாநிலக் குழு கூட்டத்தில் சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி திமுக கூட்டணியில் இருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்(ஐயுஎம்எல்) விலகுவதாக கட்சியின் தலைவர் காதர் மொகிதீன் அறிவித்துள்ளார்.
தவெக அரசில் அங்கம் வகிப்பதால் திமுக கூட்டணியில் பயணிக்க முடியாது என்றும் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ஆலோசித்துதான் முடிவெடுத்ததாகவும், தற்போது தவெக நல்லாட்சி தொடர வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
IUML withdraws from the DMK alliance
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.