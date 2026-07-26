தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டணியில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தொடந்து பயணிக்கும் என அக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி பாலக்கரையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கட்சியின் திருச்சி வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாவட்டப் பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் தமிழக அரசின் சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஷாஜகான் மற்றும் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய கே.எம். காதா் மொகிதீன் கூறியதாவது:
வரும் அனைத்துத் தோ்தல்களிலும் தவெக தலைமையிலான கூட்டணியிலேயே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தொடா்ந்து பயணிக்கும். மாநகராட்சிகள், பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் வாா்டுகளில் போட்டியிடுவது குறித்து தவெகவுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவு செய்யப்படும். இதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டமே திருச்சியில் நடந்துள்ளது.
மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது மாணவா்களின் போராட்டத்துக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி. நீட் தோ்வு முழுவதும் நீக்கப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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