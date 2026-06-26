வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கன்னி

உங்கள் கடமைகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். அத்தியாவசியமான பொருள்களை வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணவரவுக்குத் தடை ஏற்படாது. வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளில் ஈடுபட்டு லாபம் அடைவீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவோடு புதிய சாதனைகளைச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் லாபகரமான பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் நிம்மதியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.