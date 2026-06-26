வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - துலாம்

பொருளாதாரத்தில் அபிவிருத்தி ஏற்படும். அனைவரும் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுப்பார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக பிரச்னைகளைச் சமாளித்து வேலைகளை முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் முயற்சியில் வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசனத்துக்கு தேவையான முயற்சிகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் வாக்குவாதங்களில் இருந்து விலகி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். பெண்கள் கணவரின் ஆதரவுடன் புதிய பொருள்களை வாங்கி மகிழுங்கள். மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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