வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - துலாம்

மனதில் புதுவித ஆசைகள் துளிர்விடும். சுபகாரிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் துணிச்சலுடன் காரியமாற்றி நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளில் எச்சரிக்கையுடன் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைப் பராமரிப்பு செலவுகள் கூடுதலாகவே இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். கலைத்துறையினருக்கு விடா முயற்சிகள் கைகொடுக்கும்.
பெண்கள் குழந்தைகளால் ஏற்படும் பிரச்னைகளை சாதூர்யத்துடன் சமாளிப்பீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் கவனமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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