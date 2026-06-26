Dinamani
கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி! தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம்!கே. பாக்யராஜுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! சாந்தனுவை ஆரத்தழுவி ஆறுதல்!!திமுக கூட்டணியிலிருந்து மதிமுக விலகல்!கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் மறைந்தார்!திரையுலகம் அதிர்ச்சி! பிரபல இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் காலமானார்!
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image

வார பலன்கள்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:16 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஆதரவுடன் அனைத்து வேலைகளையும் பிரச்னையின்றி முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய யுக்தியுடன் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சித் தலைமையிடம் நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். கலைத்துறையினரின் புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் அனைவரிடமும் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கும்பம்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கும்பம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - மீனம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - மீனம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - கும்பம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - கும்பம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - மேஷம்

வார பலன்கள் (மே 29 - ஜூன் 4) - மேஷம்

விடியோக்கள்

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

வெளியானது அடி போடி பாடல்!