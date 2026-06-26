வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - கும்பம்

பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஆதரவுடன் அனைத்து வேலைகளையும் பிரச்னையின்றி முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய யுக்தியுடன் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சித் தலைமையிடம் நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். கலைத்துறையினரின் புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் அனைவரிடமும் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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