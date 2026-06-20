வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - தனுசு

உயர் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். வங்கி சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு பெருகும். வியாபாரிகள் மறைமுகத் தடைகளை முறியடிப்பீர்கள். விவசாயிகளின் கடின உழைப்பால் பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு முன்னேற்றமான சூழ்நிலை உருவாகும். கலைத்துறையினர் கடன் தொடர்பான பிரச்னைகளில் இருந்து சற்று விடுபடுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். மாணவர்கள் அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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