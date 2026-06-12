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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 12 - 18) - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 6:13 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

வருமானத்தில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். உறவினர்கள் உங்களைப் புரிந்துகொள்வார்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியான பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் அதிக கடன் கொடுத்து வியாபாரத்தைப் பெருக்க வேண்டாம். விவசாயிகளுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் பொதுச் சேவையில் ஈடுபட்டு நலிந்தவர்களுக்கு உதவுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகரின் அன்பும் ஆதரவும் பெருகும்.

பெண்கள் தெய்வ வழிபாடுகளில் மனதைச் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 17, 18.

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