வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - தனுசு

பிரச்னைகளை புதிய கோணத்தில் அணுகி வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள், சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் கடினமான வேலைகளைச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் கடன் கொடுத்து வியாபாரத்தைப் பெருக்க நினைக்க வேண்டாம். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தேவையற்ற சிந்தனைகளைத் தவிர்க்கவும். கலைத்துறையினரின் செயல்களில் வேகமும் திறமையும் அதிகரிக்கும்.
பெண்கள் திட்டமிட்டுச் செலவு செய்து நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் வெற்றிக்காகத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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