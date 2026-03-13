வார பலன்கள் - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :13 மார்ச் 2026, 8:03 am
திட்டமிட்ட காரியங்களைத் திட்டமிட்டபடி முடித்துவிடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிட மாட்டீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டி பொறாமைகள் குறையும். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்திடம் பொறுமையாக நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் நிபுணர்களைச் சந்திப்பீர்கள். பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச்17, 18.
