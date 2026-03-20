வார பலன்கள் - மேஷம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:28 am
தொழிலில் சிந்தித்துச் செயல்பட்டு இலக்குகளை எட்டுவீர்கள். புதிய நுட்பமான விஷயங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு புதிய கடன்கள் கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் கச்சிதமாக முடிவடையும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் கணவனைப் புரிந்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
