வார பலன்கள் - கடகம்
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:32 am
எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி உண்டாகும். கடினமாக உழைப்பீர்கள். சமூகத்தில் அந்தஸ்தான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் போட்டியாளர்களை நல்லமுறையில் எதிர்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின்ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆதரவைப்பெறுவீர்கள். பெண்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
