வார பலன்கள் - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:34 am
பயணங்களால் பயன் உண்டாகும். இல்லத்தில் சுபகாரியங்களை நடத்தி மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களிடம் மேலதிகாரிகள் கரிசனத்துடன் நடந்துகொள்வார்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை நம்பி சில விஷயங்களை ஒப்படைப்பீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய தொண்டர்களைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் வருமானத்தின் ஒருபகுதியை ரசிகர் மன்றத்துக்குச் செலவு செய்வீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரிடம் சுமுகமாக உறவை வைத்துக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோர் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 20.
