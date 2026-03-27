வார பலன்கள் - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:22 pm
உடல் உழைப்புக்கு ஏற்ற வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். பொது காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளும் சக ஊழியர்களும் ஒத்துழைப்பு தருவார்கள். வியாபாரிகள் புதிய கிளைகளைத் திறப்பார்கள். விவசாயிகளுக்கு நல்ல விளைச்சலும், அதனால் நல்ல வருமானமும் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் அதிக முயற்சியின்றிக் கிடைக்கும். பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவார்கள். மாணவர்களுக்கு எதிர்பாராத ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 1, 2.
