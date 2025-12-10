ஜோதிட கட்டுரைகள்

ஒரே பரிகாரம் எல்லோருக்கும் பலனளிப்பதில்லை ஏன்?

ஜோதிட பரிகாரம் பற்றிய விளக்கம்..
ஹோமம்
ஜோதிட பரிகாரங்கள் செய்வதில் நீண்ட காலமாக ஒரு குழப்பம் நிலவி வருகிறது. ஒருசிலர் செய்யும் பரிகாரம் வேலை செய்கின்றன என்றும், மற்றவர்கள் அதே பரிகாரத்தைச் செய்தும் பலனில்லை என்று கூறுகிறார்கள். இதுதொடர்பாக விரிவாக இக்கட்டுரையில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

விதியால் விதிக்கப்பட்ட 'நடவடிக்கைகளை' ஒருபோதும் எந்த வகையாலும் தவிர்க்க முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பரிகாரங்கள் அவற்றின் இருப்பின் தீவிரத்தைச் சாதகமற்றதாகக் குறைக்க மட்டுமே உதவுகின்றன.

மேலும் முடிந்தால், நிகழ்வுகளை ஜாதகரின் வாழ்க்கையின் நன்மைக்காகவோ/ வசதிக்காகவோ மாற்றுகின்றன.

பரிகாரங்கள் பலவீனமான கிரகத்தைச் செயல்படுத்தி மீண்டும் உற்சாகப்படுத்தலாம் அல்லது வலுவான பாவ கிரகத்தின் தாக்கத்தை ரத்து செய்யலாம். ஜோதிட பரிகாரங்கள் குணப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகும், சாத்தியமான அனைத்து இழப்புகளையும் தடுக்க அல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஜாதகரின் கர்மா இந்த வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது (பிராரப்தம்), எனவே அதிலிருந்து தப்பி ஓட முடியாது. ஜாதகர் பூர்வீக கர்மாவின் வலியை அனுபவிக்க வேண்டும், தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அப்போதுதான் உண்மையான குணப்படுத்துதல் தொடங்குகிறது.

வேத ஜோதிடக் கொள்கைகளுடன் ஒத்துப்போகும் பரிகாரங்களைச் செய்வதற்குப் பல வழிகள் மற்றும் முறைகள் உள்ளன. அவை,

1. மந்திரம்
2. தந்திரம்
3. யந்திரம்
4. ரத்தினக் கற்கள்
5. வண்ண சிகிச்சை
6. சேவை
7. மனப்பான்மை மற்றும் பழக்கவழக்கங்களின் மாற்றம்
8. உண்ணாவிரதம்
9. ஆசீர்வாதங்கள்
10. யாத்திரை
11. தியானம்

இவற்றைப் பற்றி விரிவாக வேறொரு கட்டுரையில் காணலாம்.

மேலே கூறிய எந்த தீர்வைப் பயன்படுத்தினாலும், அது இறுதியில் தனிப்பட்ட ஆற்றல்களை உலகளாவிய ஆற்றலுடன் சேர்த்து வேண்டுதல், சீரமைத்தல், எதிரொலிக்கச் செய்தல் போன்ற அதிகபட்ச இறுதி சமநிலையை உருவாக்குகிறது.

ரத்தினக் கற்கள் அனைவருக்கும் வேலை செய்யாது, யக்ஞம் அனைவருக்கும் வேலை செய்யாமல் போகலாம், நன்கொடைகள் அனைவருக்கும் வேலை செய்யாமல் போகலாம், 
புனித கோயில்களுக்குச் செல்வது அனைவருக்கும் வேலை செய்யாது என்பதால், அவரவர் ஜாகத்திற்கேற்ப உங்களுக்கு எந்த வகையான பரிகாரம் வேலை செய்யும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஒருவரின் ஜென்ம ஜென்மாந்திர கர்மா, கதவைத் தட்டும். இந்த கர்மாவை அழிக்கப் பயன்படுவது தான் பரிகாரம். பரிகாரம் என்பது மெடிக்கல் ஷாப் மாதிரி தான். அதில் நல்ல மருத்துவர் தான் ஒரு நல்ல ஜோதிடர். அவர் சொல்வதைச் செய்தால் தான் நோயும் தீரும், பிரச்னையும் தீரும். எந்த வகையான பரிகாரங்கள் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் என்பதை அடையாளம் காண, நாம் சுக்கிரனின் உதவியை நாட வேண்டும்.

"சுக்கிரன்" ஏனெனில் சுக்ராச்சாரியார் தான் சஞ்சீவ்னி வித்யாவைப் பெற்றார், தேவ குரு பிருஹஸ்பதி அல்ல. நீங்கள் சுக்கிரனின் அஷ்டகவர்கத்தைச் சரிபார்த்து, நெருப்பு, நீர், மண் மற்றும் காற்றோட்ட ராசிகளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து புள்ளிகளையும் சேர்க்க வேண்டும். எந்த ராசியின் நிலை அதிக ஒருங்கிணைந்த மதிப்பெண்ணைப் பெறுகிறதோ, அந்த வகையான பரிகாரம் உங்களுக்கு சஞ்சீவ்னி வித்யா என்ற மந்திரத்தைக் கொண்டுள்ளது. கீழே ஓரளவு குறிப்புகள் தான் தரப்பட்டுள்ளது. முழு விவரம் அவரவர் தனிப்பட்ட ஜாதகத்திற்கு ஏற்ப அறியவும்.

பரிகாரம்

நீர் ராசி: தானம், திரவத்துடன் கூடிய பானைகள் பயன்பாடு

காற்று ராசி: கோயிலுக்குப் பயணம், மந்திரங்கள், படங்களின் பயன்பாடு

பூமி ராசி: ரத்தினம், யந்திரம், சிலைகளின் பயன்பாடு

நெருப்பு ராசி: ஹோமம், யாகத்தைக் காட்டுகிறது.

மேலும் அறிய உங்கள் அருகில் உள்ள ஜோதிடரிடம் கேட்டு அதன்படி நடந்து பரிகாரங்களைச் செய்து நன்மை அடைய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. பொதுவாகப் பரிகாரங்களைத் தேய்பிறையில் செய்வது உசிதம்.

"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."

