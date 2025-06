ஆனியில் நிச்சயம் செய்யக்கூடாதவை.. ஜோதிடம் சொல்வதென்ன?

கால புருஷனுக்கு நான்காவது ராசி கடகம், அதற்கு 12வது ராசி மிதுனம் நமது சூரியன் சஞ்சாரிக்கும் காலம் ஆனி மாதம் அது விரயத்தையும் அழிவையும் ஏற்படுத்தும். இந்த மாதத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய ராஜ பதவியை இழந்த மாதம் என்று சொல்லப்படுக்கிறது. அதனால் நம் முன்னோர்கள் இந்த மாதத்தை தவிர்க்கின்றனர். முக்கியமாக ஆனி மாதத்தில் எந்த சுப காரியங்கள் செய்தாலும் வீடு கிரகப்பிரவேசம் செய்யக்கூடாது. ஆனால் வீடு கட்டும் மாதம் ஆனிக்கு முன்பே ஆரம்பித்தால் நன்று. இந்த ஆனி மாதத்தில் வீட்டின் மேல் தளம், முதல் மாடி என்று அமைக்கலாம்.

சித்திரை, வைகாசி, ஆவணி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, தை மாதங்கள் மற்றும் வளர்பிறை நாள்களில் புதன், வியாழன், வெள்ளிக் கிழமைகள் சிறந்த நாள்களில் கிரகப்பிரவேசம் வைப்பது நன்று. வீடு கிரகப்பிரவேசம் செய்ய, காலண்டரில் வரும் சுபமுகூர்த்த நாள்களை பின்பற்றாமல் சரியான ஜோதிடர்களிடம் அவரவர் வீட்டை ஆளும் குடும்பத் தலைவி மற்றும் தலைவனின் ஜாதகத்தை கொடுத்து சுபமுகூர்த்த நேரத்தை குறித்துக் கொள்ளவும். வீடு கிரகப்பிரவேசம் மற்றும் பூஜை செய்யும் நேரம் ஒருவரின் குடும்ப வளர்ச்சி மேல் நோக்கி இருக்கும்.

One should not set foot in a house during the month of Aani and move into a house during the month of Panguni.