ஏழரைச் சனியில் சனி கிரகத்துடன் ஏற்படும் பயண அனுபவம்!

கர்மா மற்றும் ஆன்மிக வளர்ச்சியைச் சமநிலைப்படுத்த, ஏழரைச் சனியின்போது நடக்கும் செயல்கள் மானிடராய் பிறந்த அனைவரின் அனுபவமாய் இருக்கும் என்பதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்காது.
"சனி பகவான்" எனச் சொன்னாலே அச்சுறுத்தலாகத் தோன்றினாலும், சனி என்பது கஷ்டங்களின் கிரகம் மட்டுமல்ல, ஒழுக்கம், நீதி மற்றும் கர்மாவின் அதிபதியும் கூட என்பதை நினைவில்கொள்வது அவசியம்.
அச்சங்களை எதிர்கொள்வது மற்றும் உள் தீர்மானத்தை வலுப்படுத்துவது
ஏழரைச் சனி பெரும்பாலும் நமது ஆழ்ந்த பயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பின்மைகளை நேருக்கு நேர் நமக்குக் கொண்டு வருகிறது. இந்த நேரத்தில், சனி நாம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஆறுதல்கள் மற்றும் மாயைகளை அகற்றி, நாம் வழக்கமாகத் தவிர்க்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளக் கட்டாயப்படுத்தக்கூடும். அது தொழில்முறை சவால்கள், தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் அல்லது உடல்நலக் கவலைகள் என எதுவாக இருந்தாலும், இந்த காலம் நம்மை ஆறுதல் மண்டலங்களுக்கு அப்பால் தள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், சனி நமக்கு மதிப்புமிக்க பாடங்களைக் கற்பிக்கிறது. நமது உள் வலிமையைப் பெறவும், துன்பங்களைத் தவிர்க்கவும், மீள் தன்மை வளர்க்கவும் கற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த சவால்களை நேரடியாக ஏற்றுக் கொள்வதன் மூலம், நம்மைப் பற்றியும், வாழ்க்கையில் நமது நோக்கத்தைப் பற்றியும் ஆழமான புரிதலுடன் நாம் வலுவாக வெளிப்படுத்துகிறோம். பயத்திற்கு அடிபணிவதற்குப் பதிலாக, ஏழரைச் சனியில் நாம் வாழ்க்கையைக் கற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது.
கர்மக் கடன்களைச் சமநிலைப்படுத்த ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பு
வேத தத்துவத்தில், வாழ்க்கை என்பது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியாகக் கருதப்படுகிறது, இது கர்மாவால் இயக்கப்படுகிறது. நமது கடந்த கால வாழ்க்கையில் நாம் செய்த செயல்கள் "கர்மாவின் இறைவன்" மற்றும் "நீதியின் இறைவன்" என்று பெரும்பாலும் அழைக்கப்படும் சனி, இந்த சுழற்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஏழரைச் சனி, நமது கர்மக் கடன்களைத் தீர்க்க ஒரு இணையற்ற வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த நேரத்தில், கடந்த கால கர்மாக்களை, நல்லது மற்றும் கெட்டது இரண்டையும் திருப்பிச் செலுத்த அனுமதிக்கும் சூழ்நிலைகள் நமக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
ஏழரைச் சனி காலத்தை, ஒரு தண்டனையாகப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, அதை ஒரு சுத்திகரிப்பு செயல்முறையாகப் பார்ப்பது உதவியாக இருக்கும். சனி நம் பற்றுகளிலிருந்து விலகி, நம்மைச் சுற்றி நாம் கட்டியெழுப்பும் மாயைகளை எதிர்கொள்ள நம்மைத் தூண்டுகிறது. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், ஆன்மிக ரீதியாக உயர்ந்து, பழைய கர்மச் சுமைகளைக் களைந்து, பிறப்பு மற்றும் மறுபிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலையை நெருங்க நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சனி இறுதியில் நம்மை உண்மையை நோக்கி வழிநடத்துகிறார். ஆன்மிக ஞானத்திலும் முதிர்ச்சியிலும் வளர உதவுகிறார் என எண்ணத் தோன்றும் .
கடின உழைப்பு மற்றும் நேர்மையின் சக்தி
ஏழரைச் சனியின்போது சனியின் மிக முக்கியமான பாடங்களில் ஒன்று கடின உழைப்பின் மதிப்பு. விடாமுயற்சி, ஒழுக்கம் மற்றும் மீள் தன்மை கொண்டவர்களுக்கு சனி பகவான் வெகுமதி அளிக்கிறார். இந்த காலம் குறுக்குவழிகள் அல்லது தாமதப்படுத்துதலுக்கான நேரம் அல்ல. மாறாக, பொறுப்பை ஏற்கவும், கடினமாக உழைக்கவும், உறுதியுடன் சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் ஒரு நேரம்.
சனி நேர்மை, முயற்சி மற்றும் விடாமுயற்சியைப் பாராட்டுகிறார். கடமைகளில் நாம் எவ்வளவு அதிகமாக நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோமோ, அவ்வளவு அதிகமாக சனி நம் முன்னேற்றத்தை ஆதரிக்கும். இந்த நேரத்தில் எதிர்கொள்ளும் தடைகள், கடினமாக இருந்தாலும், வளர்ச்சி மற்றும் முதிர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். கடின உழைப்பைத் தழுவி, நாம் நமது கொள்கைகளுக்கு உண்மையாக இருப்பதன் மூலம், ஏழரைச் சனியிலிருந்து ஒரு புதிய சாதனை உணர்வுடன் வெளிவரலாம்.
ஆன்மிக வளர்ச்சியைத் தழுவுதல்
ஏழரைச் சனி பெரும்பாலும் தீவிரமாக உணரப்பட்டாலும், அது ஆன்மிக வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஊக்கியாகவும் செயல்படும். சனியின் செல்வாக்கு ஆழமான புரிதல் மற்றும் சுயத்துடன் தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பத்தைத் தூண்டுகிறது. இந்த காலம் "பொருள் வாழ்க்கையின் நிலையற்ற தன்மை" மற்றும் "ஆன்மிக நோக்கங்களுக்கான தேவை" பற்றிய உயர்ந்த விழிப்புணர்வால் குறிக்கப்படுகிறது.
"எதையும் விரும்பாதது எல்லாவற்றையும் கொண்டு வருகிறது" என்ற மந்திரம் சனியின் அணுகுமுறையை முழுமையாக உள்ளடக்கியது. பொருள் ஆசைகளை விட்டுவிட்டு ஆன்மிக பரிணாம வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், தனிநபர்கள் ஒரு ஆழமான மாற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். சனி, ஆன்மிக பயிற்சியுடன் இணைந்திருக்கும்போது, நாம் நமது உயர்ந்த சுயமாக வளர உதவுகிறது, ஞானம், ஆர்வமின்மை மற்றும் உள் அமைதியை நோக்கி நம்மை வழிநடத்துகிறது.
ஒழுக்கம் மற்றும் ஒழுங்கை கடைப்பிடியுங்கள்
சனி பகவான் வழக்கமான மற்றும் ஒழுங்கமைப்பில் செழித்து வளர்கிறார். வேலை, தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள் அல்லது ஆன்மிக பயிற்சி என எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் வாழ்க்கையைக் கட்டமைத்து வைத்திருங்கள்.
வாக்குவாதங்கள் மற்றும் எதிர்மறை நடத்தைகளைத் தவிர்க்கவும்
வதந்திகள், திடீர் எதிர்வினைகள் அல்லது நெறிமுறையற்ற குறுக்குவழிகளைத் தவிர்க்கவும். இந்த காலகட்டத்தின் சவால்களைத் தணிப்பதில் பணிவு மட்டுமே பெரிதும் உதவும்.
உங்கள் சூழலையும் மனதையும் ஒழுங்கமைக்கவும்
சுத்தமான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இடம் உங்கள் மனத் தெளிவில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வழக்கமான தியானம் மற்றும் நினைவாற்றல் பயிற்சிகள் மனதைச் சமநிலைப்படுத்த உதவும்.
தொண்டு செயல்களில் ஈடுபடுங்கள்
தானம் செய்வதும் தன்னலமற்ற சேவையை வழங்குவதும் கர்ம சுமைகளைக் குறைக்க உதவும். சமூகப் பணி மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவது இந்த கட்டத்தில் நேர்மறை ஆற்றலை உருவாக்கும்.
ஆன்மிக பயிற்சிகளைத் தழுவுங்கள்
வழக்கமான தியானம், மந்திரம் அல்லது ஆன்மிக வாசிப்புகள் சனியின் ஆற்றல்களுடன் உங்களை இணைத்து, கடினமான காலங்களில் வலிமையை வழங்கும்.
ஏழரைச் சனி காலத்தை பெரும்பாலும் அஞ்சப்படுகிறது என்றாலும், பரந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது மாற்றத்தின் சக்திவாய்ந்த காலமாக இருக்கலாம். சனியின் பாடங்கள் கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவை உங்களை உயர்ந்த பாதையை நோக்கி வழிநடத்தும். சனியின் ஆற்றல்களைப் புரிந்துகொண்டு அதனுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம், நீங்கள் இந்தக் கட்டத்திலிருந்து வலுவாகவும், ஞானமாகவும், ஆன்மிக ரீதியாகவும் மீண்டு வரலாம்.
ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் சனியின் இந்த ஏழரை ஆண்டுகளில் தரும் பயிற்சி மற்றும் அனுபவமே அடுத்து வரும் 22 1/2 ஆண்டுக் கால சுக வாழ்விற்கு அடிகோலும்.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர, முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்."
