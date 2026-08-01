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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:25 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பெரிய ஆர்டர்களும் கிடைக்கப்பெற்று உங்களின் தகுதியும், தரமும் உயரும். கொடுக்கல்- வாங்கலில் பெரிய தொகையை எளிதில் ஈடுபடுத்தமுடியும். பெரிய மனிதர்களின் நட்பும் ஆதரவும் உங்களின் லாபத்தை அதிகரிக்கும். அரசியல்வாதிகளின் பெயர், புகழ், செல்வம், செல்வாக்கு யாவும் உயரும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 8, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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