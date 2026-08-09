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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:13 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கொடுக்கல்- வாங்கல் ஓரளவுக்கு சரளநிலையில் நடைபெற்றாலும் பெரிய தொகை ஈடுபடுத்துவதைத் தவிர்ப்பது உத்தமம். வாடிக்கையாளர்களை அனுசரித்து செல்வது வியாபார வெற்றிக்கு உதவும். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்களும் சற்று சிறப்பான லாபத்தைப் பெறஇயலும் என்றாலும் போட்டி பொறாமைகளையும் சந்தித்தே ஆகவேண்டும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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