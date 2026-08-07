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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:04 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எண்ணியதை எப்பாடுபட்டாவது செயல்படுத்த வேண்டும் என்று செயல்படுவீர்கள். உற்றார்- உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வதால் ஓரளவுக்கு அனுகூலப்பலனைப் பெறுவீர்கள். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக அமையும் என்றாலும் தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது. சுபகாரிய முயற்சிகள் அனைத்திலும் தடைகளே நிலவும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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