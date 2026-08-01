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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:23 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கணவன்- மனைவி ஒற்றுமை பலப்படும். பொன், பொருள், ஆடை, ஆபரணம் சேரும். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்கள் பெரிய முதலீடுகளில் செய்ய நினைக்கும் காரியங்களில் சாதகமான பலனை அடைவார்கள். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பால் தொழிலை நல்லமுறையில் அபிவிருத்திச் செய்யமுடியும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெளிர் பச்சை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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