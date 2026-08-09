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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:14 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் கவனமுடன் செயல்பட்டால் கௌரவமான பதவிகளை அடையமுடியும். அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். எதிலும் சிந்தித்து செயல்பட்டால் ஓரளவுக்கு உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்களின் கல்வித்திறன் ஓரளவுக்கு உயரும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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