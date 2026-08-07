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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:05 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கோபத்தை குறைத்து கொள்வது நல்லது. பணிபுரியும் பெண்களுக்கு எதிர்பாராத இடமாற்றங்கள் உண்டாகும். கட்சிகளில் உட்பூசல்கள் ஏற்பட்டாலும் உங்களின் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். நினைத்த காரியங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ள முடியும். எதிலும் சற்றுச் சிந்தித்துச் செயல்படுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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