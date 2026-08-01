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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:51 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கமிஷன் ஏஜென்சி, கான்டிராக்ட் போன்ற துறைகளில் எதிர்பார்க்கும் லாபத்தை அடையமுடியாது. கொடுக்கல்-வாங்கலிலும் கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்ற முடியாமல்போகும். கடன் தொகைகளை வசூலிப்பதில் தடைகள் உண்டாகும். வம்பு வழக்குகள் சாதகமாக இருக்கும். எதிலும் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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