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சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:16 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கொடுக்கல்-வாங்கலில் பெரிய தொகை ஈடுபடுத்துவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. முயற்சிகளில் இக்காலத்திலும் தடைகளையே சந்திப்பீர்கள். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்கள் நிறைய போட்டிகளையும் மறைமுக எதிர்ப்புகளையும் சந்திக்க நேரிடும். நெருங்கியவர்களே எதிரிகளாக மாறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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