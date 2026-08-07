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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:06 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று அரசியல்வாதிகள் போட்டி பொறாமைகளை எதிர்கொண்டாலும் மக்களின் ஆதரவைப் பெறமுடியும். போட்ட முதலீட்டினை எடுக்கவே அரும்பாடுபட வேண்டிவரும். வயல்வேலைகளுக்குத் தகுந்த நேரத்தில் வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கமாட்டார்கள். சந்தையிலும் விளை பொருளுக்கு சுமாரான விலையே கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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