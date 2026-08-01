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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:17 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வீண்கவலையை தவிர்ப்பது நல்லது.தேவையற்ற பயணங்களைக் குறைத்துக்கொள்வதால் அலைச்சல்கள் குறையும். கலைஞர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும்போது சிந்தித்துச் செயல்படுவது உத்தமம். மாணவர்கள் தேவையற்ற நண்பர்களின் சகவாசத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 6

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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