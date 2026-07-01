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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:04 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வாடிக்கையாளர்களிடம் சாமர்த்தியமாக பேசுவதன் மூலம் வியாபாரம் வளர்ச்சி பெறும். அடுத்தவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளை ஏற்கும் போது கவனம் தேவை. அவற்றை ஆராய்ந்து பார்த்து செய்வது நல்லது. உத்தியோகஸ்தர்கள் கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 2, 7

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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