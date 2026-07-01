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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:22 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கோபத்தை தவிர்த்து நிதானமாக பேசுவது காரிய வெற்றிக்கு உதவும். யோசித்து செய்யும் வேலைகள் சாதகமாக முடியும். உடல் ஆரோக்கியம் பெறும். அறிவுத் திறமை கூடும். சில முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதன் மூலம் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (31.07.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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