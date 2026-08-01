ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கணவன்-மனைவி இடையே வீண் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும். பொருளாதாரநிலையிலும் பற்றாக்குறைகள் நிலவுவதால் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். தொழில், வியாபாரத்தில் மறைமுக எதிர்ப்புகள் அதிகரித்து லாபங்கள் தடைப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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